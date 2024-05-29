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Vestax VFX-1
商品番号 D97465172613
商品名

Vestax VFX-1
ブランド名 ベスタスク
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベスタクス　VFX-1になります！付属品本体、取扱説明書、箱中古品のため擦れ傷、汚れがありますが、破損している箇所はありません。発送時に清掃しますが隙間に汚れ等が残る可能性があります。即購入大歓迎です！コメントやりとり中でも先にご購入された方にお譲りします。よろしくお願いします。種類···DJコントローラー
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