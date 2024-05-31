ルースイソンブラの長袖シャツ

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ルースイソンブラの長袖シャツです。初期の物2019SSトライバルワンの人気の商品だった為、かなりレアかと思います。色合いや柄、袖は少し変わったデザインで可愛いです。Ｌサイズ５回着用致しました。年数の割には着用回数も少なく綺麗な方だと思いますが、経年劣化は見られますのでその点を踏まえよろしくお願い致します。