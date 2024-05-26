阪神タイガース ☆ そらそうよ フェイスタオル 【新品＆未開封】

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商品詳細
野球チーム...阪神タイガース閲覧いただき、ありがとうございます。阪神タイガース岡田監督『そらそうよ フェイスタオル』です。※梱包時は、半分に折りたたみます。＊新品＆未開封ですが、 自宅保管品ですので、 神経質な方や、気になりやすい方等は、 お避け下さい。＊お値下げは、不可。よろしくお願いします。《↓検索用↓》#阪神タイガース#グッズ#岡田監督#フェイスタオル#そらそうよ#応援#甲子園
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