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- 中国 呉須 花鳥小皿2点 正徳年製銘 送料込み1101
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商品詳細
送料込み 即購入ok！口径 15.2cm高さ 3.0cm●その他、注意事項：中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。ご返品はお受けすることができません。
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