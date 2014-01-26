池田高校★野球部監督★蔦文也★サインボール★当時物★本物

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商品詳細
徳島県 池田高校野球部元監督 蔦文也さん サインボール です。本物です。大切にしていただける方に。蔵出し整理で昔の物もいろいろ出品中です。池田高校徳島野球サインボール甲子園
http://narcologia.ru/goods/insignificant977682.html
http://narcologia.ru/goods/calling214750.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper198809.html
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