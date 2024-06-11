リザードン　旧裏　かえんリザードン

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商品詳細
※24時間以内発送カードの状態は写真をご参照して下さい。全体的に白かけ、傷があります。画像追加対応致します。折れ濡れ対策をして発送させていただきます。即購入ok種別···シングルカードシリーズ···ポケットモンスターカードゲームセット···第1弾拡張パック
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