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リザードン　旧裏　かえんリザードン
商品番号 R69796724321
商品名

リザードン　旧裏　かえんリザードン
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 3,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※24時間以内発送カードの状態は写真をご参照して下さい。全体的に白かけ、傷があります。画像追加対応致します。折れ濡れ対策をして発送させていただきます。即購入ok種別···シングルカードシリーズ···ポケットモンスターカードゲームセット···第1弾拡張パック
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