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電子カリンバ17音エフェクタ内蔵
商品番号 P90402347159
商品名

電子カリンバ17音エフェクタ内蔵
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,994 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品購入時より裏面にスレありました。usbケーブル付属します。操作は2つのボタンを押したり回したりで切り替わります。カリンバ以外にピアノ他全4音色に切り替え可能、リバーブ、ディレイ切り替え可能。内蔵スピーカー、ヘッドホン端子から出音問題ありません。音はならせますが演奏は難しいです。種類...その他レベル...中級者
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