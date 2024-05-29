電子カリンバ17音エフェクタ内蔵

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商品詳細
新品購入時より裏面にスレありました。usbケーブル付属します。操作は2つのボタンを押したり回したりで切り替わります。カリンバ以外にピアノ他全4音色に切り替え可能、リバーブ、ディレイ切り替え可能。内蔵スピーカー、ヘッドホン端子から出音問題ありません。音はならせますが演奏は難しいです。種類...その他レベル...中級者
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