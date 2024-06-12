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【値下げ】読売ジャイアンツ限定ユニフォーム、おまけクリアファイル
商品番号 O61859341499
商品名

【値下げ】読売ジャイアンツ限定ユニフォーム、おまけクリアファイル
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···読売ジャイアンツ種類···ユニフォーム巨人　読売　讀賣レプリカユニフォームヨウジヤマモトYohjiYamamoto黒　ブラック限定ユニフォーム球場でもらった限定ユニフォームです。一度も着用していませんが、全体的にシワがついてしまっています。写真の通りです。素人保管であることをご理解の上ご購入お願い致します。おまけで興和スポンサーのクリアファイルもおつけします。サイズはフリーサイズです。
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