【値下げ】読売ジャイアンツ限定ユニフォーム、おまけクリアファイル

野球チーム···読売ジャイアンツ種類···ユニフォーム巨人 読売 讀賣レプリカユニフォームヨウジヤマモトYohjiYamamoto黒 ブラック限定ユニフォーム球場でもらった限定ユニフォームです。一度も着用していませんが、全体的にシワがついてしまっています。写真の通りです。素人保管であることをご理解の上ご購入お願い致します。おまけで興和スポンサーのクリアファイルもおつけします。サイズはフリーサイズです。



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