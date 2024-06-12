【値下げ】読売ジャイアンツ限定ユニフォーム、おまけクリアファイル

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商品詳細
野球チーム···読売ジャイアンツ種類···ユニフォーム巨人 読売 讀賣レプリカユニフォームヨウジヤマモトYohjiYamamoto黒 ブラック限定ユニフォーム球場でもらった限定ユニフォームです。一度も着用していませんが、全体的にシワがついてしまっています。写真の通りです。素人保管であることをご理解の上ご購入お願い致します。おまけで興和スポンサーのクリアファイルもおつけします。サイズはフリーサイズです。
http://narcologia.ru/goods/cotton877861.html
http://narcologia.ru/goods/response904342.html
http://narcologia.ru/goods/influenza619493.html
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