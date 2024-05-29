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マイクラ　ナノメタルファギュア
商品番号 L60592223749
商品名

マイクラ　ナノメタルファギュア
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 2,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございますアメリカで購入しましたが、子供に要らないと言われたので出品します日本未発売なので、価値はあるかと思いますNewデザインの新キャラクターも入ったセットです。大人気のマインクラフトから、金属製のフィギュアが登場！しっかりとした作りで、重量感もあり、コレクションとしても最適です。誕生日プレゼントやクリスマスプレゼントにもいいですね。日本未発売商品で、激レア商品です。お友達に自慢できる事間違いなし　人形のサイズは、キャラクターによって異なりますが、約32mm〜50mmぐらいの間となります。#マイクラ#マイクラメタルファギュア#ナノファギュア
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