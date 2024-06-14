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【YONEX】ナノフォース8V パープル
商品番号 C76585804977
商品名

【YONEX】ナノフォース8V パープル
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEXのナノフォース8Vです。9年ほど前に購入しました。フレームにいくつか傷がありますが、使用は出来ると思います。購入から時間がかなり経っているため、元グリップは劣化しております。ご了承ください。サイズはUL1です。詳しいスペックは写真をご覧下さい。※ストリングは貼っておりません。※グリップは巻いておりません(元グリのみです)。※ケースは着いておりません。ご不明な点があれば、お気軽にコメントしてください。お値下げ交渉も可です！YONEXソフトテニステニスラケット
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