2022年　日本代表　アウェイ　ゲームパンツ

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ご覧いただきましてありがとうございます。申し訳ないのですが、必ずプロフィール\u0026説明文のご確認をお願いいたします。商品名:2022年 日本代表 アウェイ ゲームパンツサイズ:L色:黒状態:全体的に目立つ汚れや傷は見当たらず、良好なコンディションです。出品後すぐのお値下げは考えておりません。◉お値引き交渉の方は、ご希望額を提示した上でコメントをお願いします。大幅なお値引き交渉はスルーさせていただく場合がありますのでご了承ください◉※あくまで古着となりますので、完璧を求める方はご遠慮ください。自宅保管のためご理解のいただける方、画像で状態をご確認いただき納得していただける方のみご購入をお願いします。※即購入大丈夫です。匿名配送にてお送りいたします。丈···半袖カラー···ブラックサイズ···L9-26