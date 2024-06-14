阪神タイガース 2005年優勝記念ハッピ

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18年振りセリーグ制覇！これからV10するぞ！どうも育児が大変で、甲子園に行くことはおろか、テレビ中継も見れない、ダイヤモンド会員のパパです。阪神タイガース2005年優勝記念ハッピ珍しいメッシュ型のハッピでした。着る機会がもう無さそうなのでσ(^_^;)大切に保管していましたが、一応中古品扱いにはなるので、気にならない方のみよろしくお願いいたします。発送までの日数が若干長い設定(4日〜7日)ですが、自分が忙しいための保険です。成立したら『なるはや』で発送するようには努力します。#野球#プロ野球#NPB#セリーグ#セントラルリーグ#阪神タイガース#阪神#タイガース#Tigers#HANSHIN#トラッキー#ラッキー#キー太#ユニフォーム#応援グッズ#Tシャツ#アパレル#ハッピ#法被#アレ