【新品】ウェーブエクシードツアー5

ウェーブエクシードツアー5オールコート用です。ーー24.5センチです。定価17,600円☆税込☆とても柔らかいので履きやすいです。新品ですか自宅保管ですので神経質な方はご遠慮ください送料がかかるので箱有りは追加300円となります。基本的には箱無しの配送です。箱ご希望の場合はコメントお願いします対応コート...オールラウンド



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