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元ヤクルトスワローズ16石井一久選手直筆サイン色紙
商品番号 Q85957666066
商品名

元ヤクルトスワローズ16石井一久選手直筆サイン色紙
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 5,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現役時代神宮球場で試合本人にサインして頂きました　年数経っていますが綺麗な方だと思います　写真見て判断して下さい
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