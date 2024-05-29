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マーベルレジェンド　ヴァルチャー\u0026ミステリオ
商品番号 P87509705779
商品名

マーベルレジェンド　ヴァルチャー\u0026ミステリオ
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーベルレジェンドのヴァルチャーとミステリオのセットになります。コレクション整理の為出品いたします。ショーケースにて展示していました。比較的美品かと思います。プチプチで梱包し段ボールにて発送致します。スパイダーマンマイルスマイルズアルティメットスペースヴェノムヴェノムマーベルレジェンドハズブロフィギュアピーターゴブリンアメトイマーベルMARVELビルドビルドパーツハウスオブエム　ホームカミングファーフロムホームヴァルチャーミステリオヴィランフィギュア種類···アクションフィギュア性別···男素材···PVCスケール···1/12
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