マーベルレジェンド　ヴァルチャー\u0026ミステリオ

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商品詳細
マーベルレジェンドのヴァルチャーとミステリオのセットになります。コレクション整理の為出品いたします。ショーケースにて展示していました。比較的美品かと思います。プチプチで梱包し段ボールにて発送致します。スパイダーマンマイルスマイルズアルティメットスペースヴェノムヴェノムマーベルレジェンドハズブロフィギュアピーターゴブリンアメトイマーベルMARVELビルドビルドパーツハウスオブエム ホームカミングファーフロムホームヴァルチャーミステリオヴィランフィギュア種類···アクションフィギュア性別···男素材···PVCスケール···1/12
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