タイガースプレミアグッズ

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商品詳細
2003年優勝記念プレミアグッズてす。Tシャツ(M～L)新品記念タバコ セブンスター記念はがき10枚セット(50円はがき)サインセット矢野さん×２枚新庄さん能見さん片岡さん平田さんグッズのセット メガホンは何度も仕様してるので、汚れてたり破けてたりしております。トラッキーも少し汚れあり。久しぶりに今年優勝します！このTシャツを来て最後まで応援しましょう！！
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