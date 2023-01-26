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タイガースプレミアグッズ
商品番号 U81728555908
商品名

タイガースプレミアグッズ
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2003年優勝記念プレミアグッズてす。Tシャツ(M～L)新品記念タバコ　セブンスター記念はがき10枚セット(50円はがき)サインセット矢野さん×２枚新庄さん能見さん片岡さん平田さんグッズのセット　メガホンは何度も仕様してるので、汚れてたり破けてたりしております。トラッキーも少し汚れあり。久しぶりに今年優勝します！このTシャツを来て最後まで応援しましょう！！
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