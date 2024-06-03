テニスシューズ　ヨネックス YONEX 23.5 POWER cushion

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商品詳細
サイズ···23〜23.5cmヨネックスYONEXテニスシューズオムニ、クレー用デザインが可愛くて購入し、2回ほど履きましたが、足の横幅が合わずに自宅で洗い、そのまま保管していました。足のサイズがこれよりも小さめのかたでもいいと思います。ほとんど履いてないので状態はいい方だと思いますが、写真でご確認下さい。プチプチに包んで簡易包装での発送になります。#テニス#テニスシューズ#ヨネックス#YONEX#POWERCUSHION#ソフトテニス#中学生#軟式対応コート···オムニ・クレー兼用
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