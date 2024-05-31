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キャロウェイ ローグ ROGUE ST MAX ドライバー 9度 R カバー無し
商品番号 U34619176715
商品名

キャロウェイ ローグ ROGUE ST MAX ドライバー 9度 R カバー無し
ブランド名 キャロウェイゴルフ
特別価格 税込 15,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。中古商品なので写真判断にて納得された方のみご購入お願い致します。写真に写らないような細かな傷等もありますので、予めご了承下さい。改造ダンボールで発送します。中古品をご理解の上お願い致します。ロフト：9°シャフト：VENTUSforCallawayフレックス：Rグリップ：GOLFPRIDETourVelvet360トルクレンチ：なしヘッドカバー：なしROGUESTROGUESTMAXローグゼクシオゼクシオ11ゼクシオイレブンSIMSIM2SIM2MAXシムツードライバーフェアウェイウッドユーティリティアイアンレディース
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