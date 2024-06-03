ローグ UT4.5番 ST MAX OS ２本セット

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商品詳細
キャロウェイユーティリティROGUESTMAXOSフレックスSR４番と５番の２本セットカバー付きです。今年新品購入し、数回の練習と１ラウンドで使用しました。まだまだきれいと思います。他でも販売をしております、売切れの際はキャンセルさせて頂きますので、ご了承ください。よろしくお願いいたします。以下メーカーHPでの製品情報です。ユーティリティ■モデル：ROGUESTMAXOSユーティリティ■シャフト：VENTUS5forCallaway■フレックス：SR■長さ：4Hは40、5Hは39.5■ロフト角：4H21、5H24■定価41,800円種類...ユーティリティ利き手...右対象...メンズ
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