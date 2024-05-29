３段のキッチンペーパーラック　コストコ対応

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商品詳細
コストコペーパー対応のボトル類がたくさん収納出来るキッチンペーパーラックです。コストコペーパーセット時、背面に２㎝程飛び出しがございますのでご注意願います。☆キッチンペーパーの位置は左側へ変更可能です。☆カラー変更はサンプルをご覧になりメッセージ下さい。★オーダー承ります。横幅や高さ、段数、棚部分の変更可能ですので、お気軽にメッセージにてお問い合わせ下さい。【サイズ】外寸縦41㎝横40㎝奥行き9㎝下段高さ(内寸)13㎝、奥行き8㎝中段高さ(内寸)18㎝、奥行き9㎝上段高さ(内寸)4㎝、奥行き8㎝＊上下段の奥行きは、落下防止丸棒までの奥行きです。【材料】SPF【塗料】エボニー＋ミスティグリーン納期について最大で14日程か、それ以上いただく場合がございます。ご了承ください。ハンドメイド品とご理解いただける方のみお願いいたします。無垢材をしておりますので、反り、捻れ、割れ等有る場合もございます。また、がたつきが生じる場合がございますが、その時はフェルト等で調整をお願いいたします。価格相談は複数購入でお受けする場合がございます。本体のみの販売です。簡易包装での発送です。#調味料棚#スパイスラック#キッチン収納#キッチンペーパーホルダー#キッチンペーパーラック#キッチンシェルフ#キッチンスパイスラック#キッチンペーパー#キッチン#おしゃれキッチン#スマホスタンド#スマホ立て#キッチンペーパーホルダーキッチンペーパーホルダーコストコ収納キッチン雑貨おしゃれシンプルumbraブランド：ーカラー···ブラウン素材···木
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