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- 美品 洋食器 皿 ジュヌビエーブ・レチュ(フランス) 大皿 27㎝ 未使用品
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商品詳細
「SurlaRoutedeChandernagor／GENEVIEVELETHU」フランスのテーブルウェアブランドのジュヌビエーヴ・レチュの大皿です。直径：27㎝ 高さ：約2.6㎝一度も使用はしておりません。とても綺麗です。※細かいキズなどあるかもしれませんが、ご了承下さい。お皿/お椀/デザート食器...皿/プレート
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