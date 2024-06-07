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美品　洋食器　皿　ジュヌビエーブ・レチュ(フランス)　大皿　27㎝　未使用品
商品番号 Y17375753432
商品名

美品　洋食器　皿　ジュヌビエーブ・レチュ(フランス)　大皿　27㎝　未使用品
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「SurlaRoutedeChandernagor／GENEVIEVELETHU」フランスのテーブルウェアブランドのジュヌビエーヴ・レチュの大皿です。直径：27㎝　高さ：約2.6㎝一度も使用はしておりません。とても綺麗です。※細かいキズなどあるかもしれませんが、ご了承下さい。お皿/お椀/デザート食器...皿/プレート
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