ピーターラビット 　ペアマグカップ　レア商品

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商品詳細
高さ約９cm直径最大約8.5cm。ピーターラビット ペアマグカップ懸賞でゲットした物なので、今では入手しにくい逸品です。ピーターラビット大好きな方へ、お勧めいたします。リサイクル梱包にてお送り致します。食器マグカップコーヒーカップ非売品懸賞当選品
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