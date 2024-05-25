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ピーターラビット 　ペアマグカップ　レア商品
商品番号 W49159644937
商品名

ピーターラビット 　ペアマグカップ　レア商品
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ約９cm直径最大約8.5cm。ピーターラビット　ペアマグカップ懸賞でゲットした物なので、今では入手しにくい逸品です。ピーターラビット大好きな方へ、お勧めいたします。リサイクル梱包にてお送り致します。食器マグカップコーヒーカップ非売品懸賞当選品
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