スターバックス　ダブルウォール グラス 1971 コップ　スタバ　新品　未使用

スターバックスの耐熱性ガラスでできたダブルウォールグラスです。1971の数字が描かれた細長い形です。箱が経年劣化で破れたり、潰れたりしています。中身は新品未使用品であり、美品なので、中身を重視される方にお譲りします。中に透明の説明書きシールが貼ってありますがはがせると思います。内容量は、355mlです。他にも、多数のスターバックス関連の商品を出品しています。まとめ買い歓迎なので、ぜひチェックして下さい。お皿/お椀/デザート食器...その他グラス/カップ/酒器...耐熱グラス素材...ガラス#耐熱#ダブルウォール#グラス#新品#未使用#美品#スタバ#スターバックス#コップ#1971



スターバックス 1971 ダブルウォールグラス (新品 未使用) | フリマアプリ ラクマ



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