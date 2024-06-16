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イケア　ソファ　ポエング
商品番号 C90750961461
商品名

イケア　ソファ　ポエング
ブランド名 イケア
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュ主な張り地···天然皮革（本革）機能···オットマン付裏地の変色、革の経年劣化、木材部分にも小キズがあります。機能的な面は問題ありません。中古のご理解があり直接のお取引可能な方、宜しくお願い致します。※送料を考慮し、ピックアップ頂ける方がよろしいかと思います。IKEA東京ベイよりすぐです。
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