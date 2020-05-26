天童木工　HACOソファ　剣持勇　ビンテージ

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剣持勇デザインの天童木工の名作、HACOソファのコントラクトシリーズの珍しい品。hacoシリーズの特徴であるクッションを囲うプライウッド合板のフレームはファブリックで覆われており、足部分も金属にすることでモダンな仕上がりです。フレームの中に収まったクッションパーツは取り外せる仕様。コントラクト仕様のものは中々流通が少ない為、貴重なデザインです。コントラクトモデルでないデザインで現行品定価で20万前後だったかと思います。購入時からビニールレザーの張り地は劣化しており、細かく剥がれてくる為布地を敷いて利用していました。クッションもヘタリはありますが、全体の経年による使用感がよりソファの重厚なビンテージの雰囲気と合っています。写真に取りきれてない表面のキズは多数ありますが、まだまだ使用できる状態です。サイズ：幅760奥行760高さ650SH420mm若干のお値下げも受けますので、ご連絡ください。サイズは必ず確認の上ご購入をお願いいたします。購入後の返品などは承っておりませんのでご了承ください。#天童木工#ミッドセンチュリー#モダンデザイン#ジャパニーズモダンデザイン#長大作#剣持勇#イサムノグチ#坂倉準三#ソファテイスト···ミッドセンチュリー、モダンカラー···オレンジ主な張り地···人工皮革（合成皮革）