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古道具 ガラス 漏斗 ペンダントライト E17 60W￼まで
商品番号 G19586305102
商品名

古道具 ガラス 漏斗 ペンダントライト E17 60W￼まで
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 3,143 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古いガラスの漏斗をシェードに見立て、真鍮製黒染めソケットに組み合わせました。電球は40Wのものを1点おつけします。お好きな電球を合わせても素敵だと思います。ソケット自体はPSEマークのついた新しいものです。口金:E17引掛けシーリング使用可能電球:LED球、白熱球、蛍光球60Wまで対応全長（電球を含まない）:約52㎝コードの色:ブラウンシェードの大きさ:直径約7.5㎝×高さ約12.5㎝種類···ペンダントライト
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