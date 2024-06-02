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- 古道具 ガラス 漏斗 ペンダントライト E17 60W￼まで
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商品詳細
古いガラスの漏斗をシェードに見立て、真鍮製黒染めソケットに組み合わせました。電球は40Wのものを1点おつけします。お好きな電球を合わせても素敵だと思います。ソケット自体はPSEマークのついた新しいものです。口金:E17引掛けシーリング使用可能電球:LED球、白熱球、蛍光球60Wまで対応全長（電球を含まない）:約52㎝コードの色:ブラウンシェードの大きさ:直径約7.5㎝×高さ約12.5㎝種類···ペンダントライト
http://narcologia.ru/goods/septet740519.html
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