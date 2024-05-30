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ナハトマン ボサノバ ディナープレート 27cm 2点セット 新品 未使用
商品番号 G47795224100
商品名

ナハトマン ボサノバ ディナープレート 27cm 2点セット 新品 未使用
ブランド名 ナハトマン
特別価格 税込 1,756 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭕値下げ交渉はご遠慮ください。別出品の商品を同梱の場合に限り、重複送料＋αお値引きさせていただきます。ご質問、ご購入前にプロフィールもご確認ください。---------------------------------------------------------ナハトマンNachtmannボサノディナープレート2点セットです。□内容ボサノバディナープレート×2点□サイズ直径:約27cm□素材クリスタルガラス□状態新品未使用(箱付き)※撮影、検品のために箱から出しています。※箱には輸送時についた破れ凹み擦れ等ある場合がございます。ナハトマンイッタラアラビアを出品しております。新品ですが自宅保管のため、ご理解頂ける方のみご購入をお願い致ます。#食器#洋食器#ドイツ
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