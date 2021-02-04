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- 【今週末まで】L字型ソファー【カウチのみ】
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商品詳細
L字型ソファーです。地元の家具屋で4年前に購入したものになります。今回、引っ越しのタイミングで手放すことになりました。目立った傷や汚れはありませんが、使用済みであることにご注意願います。購入がなければ廃棄します。サイズ概算カウチ 幅155高さ85-90奥行80
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