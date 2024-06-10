イッタラ皿　カステヘルミプレート

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商品詳細
イッタラカステヘルミプレートグリーン定価¥8800朝食のテーブルにぴったりではないでしょうか？1964年に最初のモデルが発表されたカステヘルミですが、その後廃番となり、2010年にオイバ・トイッカのデザイナーデビュー50周年を記念して復刻されました。31.5cmのプレートは位置皿やメインとして使えるサイズです。センターにおいて、盛皿にしてもいいですね。ディップやヨーグルトを入れたボウル230mlをのせて…なんて使い方もできます。直径：315mm 高さ：13mm（サイズは個体差があります）材質：無鉛ガラスメーカー箱はありません
http://narcologia.ru/goods/waveform174317.html
http://narcologia.ru/goods/composite375754.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial393516.html
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