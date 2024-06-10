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イッタラ皿　カステヘルミプレート
商品番号 G47808180543
商品名

イッタラ皿　カステヘルミプレート
ブランド名 イッタラ
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イッタラカステヘルミプレートグリーン定価¥8800朝食のテーブルにぴったりではないでしょうか？1964年に最初のモデルが発表されたカステヘルミですが、その後廃番となり、2010年にオイバ・トイッカのデザイナーデビュー50周年を記念して復刻されました。31.5cmのプレートは位置皿やメインとして使えるサイズです。センターにおいて、盛皿にしてもいいですね。ディップやヨーグルトを入れたボウル230mlをのせて…なんて使い方もできます。直径：315mm　高さ：13mm（サイズは個体差があります）材質：無鉛ガラスメーカー箱はありません
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