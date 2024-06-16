アンティーク　木製　丸椅子

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商品詳細
昭和レトロアンティークな丸椅子になります。◼️状態 古い物なのでキズや汚れなど有ります。◼️サイズ 高さ約45.5×横約30cm 座る部分約27cm昭和レトロ丸椅子アンティークスツールスツール丸椅子椅子木製丸椅子木製椅子木製スツール主な素材...木
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