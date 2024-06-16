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unico スツール　2脚
商品番号 A81060523427
商品名

unico スツール　2脚
ブランド名 ウニコ
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前こちらで購入しアサヒペンのメッキ調スプレーで脚部を塗って使用していました自家塗装なので塗りむら、使用に伴い塗装剥がれなどありますヤマト宅急便発送予定です直接引取の場合お値引きします千葉市稲毛区からになりますご不明な点はお問い合わせください
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