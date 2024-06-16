unico スツール　2脚

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商品詳細
以前こちらで購入しアサヒペンのメッキ調スプレーで脚部を塗って使用していました自家塗装なので塗りむら、使用に伴い塗装剥がれなどありますヤマト宅急便発送予定です直接引取の場合お値引きします千葉市稲毛区からになりますご不明な点はお問い合わせください
http://narcologia.ru/goods/troupe519111.html
http://narcologia.ru/goods/competitive684081.html
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