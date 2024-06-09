3人掛けファブリックソファー【商品説明】中古品になります（写真をよくご覧ください）【商品サイズ】H955036（40-◯）W192D86ー取引方法は3種類⭐︎たのめる便or自社便or引き取りー【たのメル便全国一律送料（一部地域を除く）】購入前に必ずコメントして下さい着払い➡︎たのメル便送料込みへ変更致します商品代金+¥25400【自 社 便】千葉県木更津市より、近いエリアは自社便でお届けできますエリア・料金についてはご相談下さい※自社便送料は現地でのお支払いをお願いしております※他運送業者よりお安くする分、日時指定はお受けしておりません※自社便送料は固定金額ではなく、配車状況により変動致しますので、都度ご確認下さい※階段（屋内外）・吊り上げ下げは1フロアごとに別料金となります事前にご申告をお願い致します【直接引き取り】直接のお引き取りも可能ですしかし基本外業務に出ている為、不在にしておりますあくまで業務間の隙間時間での対応となりますのでこちらの完全日時指定とさせていただいておりますご了承下さい「原則」、購入後の保管は7日間です以降は倉庫保管料200円／日が発生致します（当方の都合で保管させていただく場合がありますので、目安の設定日数となります）その他、ご不明な点はお問い合わせください#YsHOME【【他サイトにも掲載中】】



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