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檜　丸太　特大　裾広がり　395
商品番号 M73245550225
商品名

檜　丸太　特大　裾広がり　395
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 5,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

静岡県静岡市の山奥で2023年6月に伐採された丸太（檜）になります。根に近い部分のため裾広がりになっていておしゃれです。【サイズ】　　幅33㎝×奥行き31㎝×高さ48.5㎝底面幅40㎝×41㎝【重さ】　　　20.5kg※ハンドメイド仕上げのため、色味、質感などに個体差がございます。予めご了承ください。ご希望のサイズありましたら、コメントいただければ対応させてもらいます。※天然木を使用しているため、乾燥の進行により割れ目が出ますのでご了承下さい。#ひのき　#檜　#ヒノキ　#丸太　#椅子#キャンプ　#アウトドア　#台　#スツール#ハンドメイド　#DIY#丸太トーチ　#スウェーデントーチ
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