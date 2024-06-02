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トニー・スミス（ＰＲＳタイプ）
商品番号 J14755400362
商品名

トニー・スミス（ＰＲＳタイプ）
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トニー・スミス（ＰＲＳタイプ）エレキギターアンプに繋げて音は出ましたネックの反りはないかとフレットはまだまだ大丈夫そうですキズ・打痕・が有ります。送料無料、ダンボールの簡単梱包になります。ギターに詳しく無いので見逃している部分があるかもしれませんが、よろしくお願いします。カラー···ブラックシリーズ···その他タイプ···その他ボディタイプ···その他アクセサリー・パーツ···その他購入後　3nでお願いします
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