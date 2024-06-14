アリタリア航空 精密ダイキャストモデル 金属製

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商品詳細
アリタイア航空エアバス320アンテナ類精密に再現した金属製モデルジェミニ200この度、撮影の為取り出した未展示品です。塗装、マーキングともに美しき飛行機モデルです。エアバス顔も忠実です。スケール...1/200
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