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柏木工　サイドテーブル
商品番号 L99449599962
商品名

柏木工　サイドテーブル
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 7,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。柏木工のサイドテーブルです。JLT89WウォールナットWKウレタン塗装W385×D360×H500テイスト···北欧風主な素材···木
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