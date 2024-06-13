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【新品未使用　20センチフラワーディッシュ　ローズクォーツ】ルクルーゼ
商品番号 F52663498381
商品名

【新品未使用　20センチフラワーディッシュ　ローズクォーツ】ルクルーゼ
ブランド名 ルクルーゼ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルクルーゼ新品未使用　箱なしフラワーコレクション限定フラワーディッシュ２枚カラー　ローズクォーツバラ売り不可お値下げ不可おまとめ交渉◎他のカラーも出品しています！！サイズ　約20センチ高さ約5センチル・クルーゼを集めていましたが、使う機会がないため、キレイなままお譲りしたく、出品しています。丁寧に扱っていましたが、移動させたりした際に細かいキズがついていたりするかもしれません。その点をご理解願います。箱はありません。気になる点はコメントで購入前に質問下さい。光の具合やお使いの端末によっては、実際の色味と異なる場合がありますのでご了承下さい。ル・クルーゼの特性上、色ムラや黒点などがある場合もありますので、ご理解の上、ご購入下さい。お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、皿/プレートカラー···ピンク
http://narcologia.ru/goods/sci-fi413747.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate104777.html
http://narcologia.ru/goods/browse852991.html
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