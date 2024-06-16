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ニトリ2人掛け布貼りソファ
商品番号 L88609145592
商品名

ニトリ2人掛け布貼りソファ
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 7,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年前購入しました。購入時は5万円程度でした。家族が増え、大きめのソファに買い替えのため出品することになりました。とても大切に使ったため、傷などはありません。あくまでも中古品であること、ご理解ください。サイズ:横130cm、奥行84cm、高さ:82cm
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