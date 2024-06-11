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- NAGASE kenko ball 菊型 ケンコーボール 昭和レトロ オリジナル
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商品詳細
70年以上前のものだそうです。多少、丸は変形していますが、良い状態です。ヴィンテージ野球 インテリア コレクション レア当時物
http://narcologia.ru/goods/evaporation202624.html
http://narcologia.ru/goods/composite47454.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly626984.html
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