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佐久間顕一　合掌童子之図　本漆額装
商品番号 V87032250796
商品名

佐久間顕一　合掌童子之図　本漆額装
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作家名　佐久間顕一作品名　合掌童子之図　京都出身の画家、佐久間顕一氏の合掌童子之図本漆額装版です。銀の下地に雲に乗った五人の合掌童子が描かれております。佐久間顕一洋画家の安藤義茂氏に師事し京都やニューヨークで個展、パリの展覧会に出品。代表作に合掌童子があります。●サイズ縦幅　　約29cm横幅　　約58cm●付属品木箱入り　吊り下げ用紐　直置き用竹足●状態目立った傷や汚れはありません。美術品　工芸品　民藝品骨董　古美術古民具　古道具　中古　レトロ　江戸　明治　大正　昭和　平成アンティークヴィンテージ　茶道具　煎茶　中国　歴史
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