佐久間顕一　合掌童子之図　本漆額装

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作家名 佐久間顕一作品名 合掌童子之図 京都出身の画家、佐久間顕一氏の合掌童子之図本漆額装版です。銀の下地に雲に乗った五人の合掌童子が描かれております。佐久間顕一洋画家の安藤義茂氏に師事し京都やニューヨークで個展、パリの展覧会に出品。代表作に合掌童子があります。●サイズ縦幅 約29cm横幅 約58cm●付属品木箱入り 吊り下げ用紐 直置き用竹足●状態目立った傷や汚れはありません。美術品 工芸品 民藝品骨董 古美術古民具 古道具 中古 レトロ 江戸 明治 大正 昭和 平成アンティークヴィンテージ 茶道具 煎茶 中国 歴史