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【飾り石】観賞用 台座付き 山 自然石 オブジェ 水石？ レトロ
商品番号 T96209246420
商品名

【飾り石】観賞用 台座付き 山 自然石 オブジェ 水石？ レトロ
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【飾り石】観賞用台座付き山自然石オブジェ水石？レトロ商品名：飾り石観賞用　台座付き　山　自然石　オブジェ　水石？ヴィンテージ品アンティーク品レトロな置物です。状態：結構前からから父のコレクションスペースに飾ってありました。光沢があって綺麗です。付属品：台座付きです。サイズ：縦20センチ横48センチマチ15センチ★注意点・素人寸法の為、若干のサイズのずれ御了承下さい。・即購入大丈夫です。・他にご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。・トラブル防止の為、わからない点等ございましたらご連絡ください。・ご理解いただける方のみご購入ください。
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