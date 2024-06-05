【飾り石】観賞用 台座付き 山 自然石 オブジェ 水石？ レトロ

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【飾り石】観賞用台座付き山自然石オブジェ水石？レトロ商品名：飾り石観賞用 台座付き 山 自然石 オブジェ 水石？ヴィンテージ品アンティーク品レトロな置物です。状態：結構前からから父のコレクションスペースに飾ってありました。光沢があって綺麗です。付属品：台座付きです。サイズ：縦20センチ横48センチマチ15センチ★注意点・素人寸法の為、若干のサイズのずれ御了承下さい。・即購入大丈夫です。・他にご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。・トラブル防止の為、わからない点等ございましたらご連絡ください。・ご理解いただける方のみご購入ください。