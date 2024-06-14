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MALERAS クリスタル 置物 トナカイ
商品番号 T32925432839
商品名

MALERAS クリスタル 置物 トナカイ
ブランド名 マッツジョナサンモーレローススウェーデン
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MatsJonassonマッツ・ジョナサン作MALERAS社／madeinSwedenトナカイのクリスタルの置物です。ヨーロッパで購入し自宅で大事に飾っておりました。トナカイ部分が着色されていて、体毛がリアル感を出しています。クリスタルが氷の様です。縦約10cm横約14cm厚み約4cm(最も厚い部分)重さ761gいずれも実寸お箱はありません。
http://narcologia.ru/goods/approximate552120.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome726443.html
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