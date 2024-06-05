アフタヌーンティーペアビアグラス【処分品セール】

アフタヌーンティーのペアグラスです。すりガラスで、ウサギの絵が可愛いです。結婚祝いにいただいたのですが、引っ越しの関係でやむを得ず手放すことになりました。一度も使っておりませんので、いただいたそのままの状態です。飲み口直径:約7.5cm高さ:約9cmアフタヌーンティーAfternoonTeaThePremiumglassJAPANグラスペアグラスビアグラスすりガラスコップ結婚祝い夫婦グラスお皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、その他



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