イッタラ バード マグ ブラウン 正規品 新発売

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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます。◉iittalaOTCBirdsmug0.3LBrownDesignbyOivaToikka(1931-2019)OTCオイバ・トイッカマグカップブラウンオイバ・トイッカのデザイナーデビュー50周年を記念して、2010年に限定生産されたバードのデザインのマグです。当時はグレー、グリーン、ブルーと限定のレッドが展開されていました。カイ・フランクのデザインによるティーマのシェイプと、オイバ・トイッカによるデザインのパターンのコラボレーションです。新色のブラウンカラーです。※正規輸入品にはケースとギャランティカードがセット付属され、ブランドケースにもバーコードシールが貼られてます。並行輸入品、アウトレット品などは正規輸入品証明書やオリジナルケースは付属されてません。お値下げはご遠慮ください。サイズ・詳細・付属品・サイズΦ80xH80mm・素材磁器・容量0.3L・イッタラケース(バーコードシール付)・正規輸入品証明書(ギャランティカード)※最新版の証明書は正方形に変更されました (画像参照)イッタラティーマティーマヘレマグマグカップARABIAアラビアムーミンフィンランド北欧食器イッタラ食器アラビア食器marimekkoマリメッコscopeスコーププレートバードヘレマグ
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