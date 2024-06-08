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ジェラートピケ ストロベリー セミダブル シーツ 布団カバー ピローケース
商品番号 Q97881574873
商品名

ジェラートピケ ストロベリー セミダブル シーツ 布団カバー ピローケース
ブランド名 ジェラートピケ
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストロベリー柄寝具3点セットサイズはセミダブル【Design/Styling】柔らかな水彩タッチのグラデーションカラーで描いた、大粒ストロベリーの寝具シリーズ。シングルサイズの掛け布団カバー、ボックスシーツ、枕カバーの3点セットです。吸湿性に優れたコットンレーヨン素材を使用し、柔らかくしなやかな風合いが心地良い眠りへと誘います。袋から一度出しましたが未使用です袋に入れて発送します
http://narcologia.ru/goods/navigate143230.html
http://narcologia.ru/goods/message302327.html
http://narcologia.ru/goods/recycling499314.html
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