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林檎　りんご　学校　マルチカバー　ソファーカバー　ビンテージラグ　167x122
商品番号 P16615363266
商品名

林檎　りんご　学校　マルチカバー　ソファーカバー　ビンテージラグ　167x122
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#beolunaplenaで全商品確認出来ます。#beo☆生産地:アメリカ製☆素材:おそらくコットン☆サイズ(cm):167x122フリンジ含む多少の誤差はご了承ください。☆コンディションほつれあります。他、USED商品ですので多少の使用感はあります。写真にてご確認ご判断下さい。海外買付品アメリカ輸入続々入荷中他サイト同時販売、出店販売となる為なくなり次第削除となります。お安く出品しております！入荷後にクリーニングしています。洗濯機にて洗濯可能です。☆海外輸入、一点ものばかりです！☆Vintage商品につきダメージ、汚れなどがある場合もございます画像確認の上ご購入お願い致します。#アンティーク#ソファーカバー#ヴィンテージ#ビンテージ#絨毯#ラグ#madeinUSA#vintage#カーペット#タペストリー#玄関マット#ブランケット#雑貨#古着#古着屋#ネイティブアメリカン#インディアン#メキシコ#アメリカンスタイル#インテリア雑貨#サーフィン#ピクニック#トライバルラグ#キャンプ#インテリア#アウトドア#海#キャンプギア#ノースティン#りんご#林檎#平和#グランピング#海水浴#ヨガマット#あったかグッズ#あったか商品#花見
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林檎　りんご　学校　マルチカバー　ソファーカバー　ビンテージラグ　167x122 | フリマアプリ ラクマ
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