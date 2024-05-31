特別価格　マルチカラーラグ　ハラパラグ　ラグマット　コットンラグ　洗えるラグ



2023年最新】jarapaの人気アイテム - メルカリ



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g132083]Ire 先染めキルトラグ 190cm×190cm ラグマット | 家具 ...

サイズ 70×120(素人の計測なので多少の誤差がございます。ご了承下さい。)南欧らしく華やかな色合いのデザインです。なかなか珍しいデザインになっています。リサイクルコットンを使用しているハラパラグ。スペインのアンダルシア地方で伝統的な製法によって一枚一枚生産されてます。ハンドメイドのため一点ものです。肌触りはとても柔らかくコットン100%のハラパならではです。スペインにあるハラパ販売店で購入後、使用はしておりません。袋に入れて保管してました。子供部屋や一人暮らしの部屋、寝室などでのご使用いかがでしょうか。洗えるラグなので屋外でも使用可能です。※値下げ交渉可能です。ご連絡お待ちしてます。ハラパラグハラパJARAPA洗えるラグコットンラグ北欧インテリア南欧インテリアスペインインリア西海岸モロッコラグヴィンテージラグレトロラグベニワレンアメリカナチュラルデザインリサイクルコットンサステナブルマルチカラーカラフルフリンジストライプボーダーアクタスイデー玄関用マット子供部屋用ラグピクニックラグキャンプラグテイスト···北欧、ナチュラル、レトロ・ミッドセンチュリー、アジアン・エスニック・モロッコ風、西海岸・マリン風柄···ストライプテイスト···北欧、ナチュラル、レトロ・ミッドセンチュリー、ポップ・カジュアル、アジアン・エスニック・モロッコ風、西海岸・マリン風柄···ボーダーテイスト···北欧、ナチュラル、レトロ・ミッドセンチュリー、ポップ・カジュアル、アジアン・エスニック・モロッコ風、西海岸・マリン風柄···ストライプ