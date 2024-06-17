アラビア パラティッシ オーバルプレート 旧ロゴ

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商品詳細
ARABIA旧ロゴパラティッシオーバル使用回数は多くないですが、うっすらとキズ（ヒビ）が入っています。難ありということをご理解の上、ご購入ください。個人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。*まとめ買いの方を除いて、お値下げ不可。
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