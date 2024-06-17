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リヴェレット(RIVERET) マグ ペアセット RV-205WB
商品番号 R41692414424
商品名

リヴェレット(RIVERET) マグ ペアセット RV-205WB
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 1,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リヴェレット(RIVERET)マグペアセットRV-205WBいただきものでしたが未使用のまま自宅保管でした。中身、状態確認用に一度開封しておりますが、飲料を入れての使用は一度もございません。こちら新品未使用となりますが、完璧を求める方、神経質な方は購入ご遠慮下さい。ご理解いただける方のみ、NC,NRでよろしくお願い申し上げます。グラス/カップ/酒器···ペア(2つ)素材···木
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