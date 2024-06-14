GMGH102A○神戸家具 洋家具 アームチェア ラウンジチェア 1人掛けソファ

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GMGH102A○神戸家具洋家具アームチェアラウンジチェア1人掛けソファレトロカントリーヴィンテージ稀少検）三越家具ブルージュ□□商品説明□□洋家具の発祥地として有名な神戸。明治の初め、四国の塩飽諸島から出稼ぎに来た船大工の真木徳助が現在の中央区加納町あたりに製作所を設け、神戸に持ち込まれた外国製家具や船舶装備品などを見よう見まねで製作を始めたのがその最初と伝えられています。昔ながらのホゾ組など確かなモノづくり技術と良質な楢材を用いた品が多く、欧州クラシカルな味のあるデザインは人気が衰える事はありません。約:実寸サイズ（mm）w670×d720×h790×sh410※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【C】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Cランク兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい